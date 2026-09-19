रचिन रविंद्र का विज्ञापन शूटिंग के दौरान कंधा खिसका, क्या भारत के खिलाफ खेलेंगे टी-20 सीरीज? 

सैंडल ने कहा, "यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण चोट है। हमें उनके लिए बहुत दुख है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि वह अच्छी तरह ठीक हों और जल्द से जल्द मैदान पर वापसी कर सकें। सभी खिलाड़ियों के व्यावसायिक शूट से जुड़े कार्यक्रमों की तरह, इस गतिविधि पर पहले से सभी पक्षों की सहमति थी और सुरक्षा के उचित इंतजाम थे। यह एक दुर्लभ हादसा था। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करते रहेंगे।"