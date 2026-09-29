कोहली पर अश्विन ने कसा मजेदार तंज, बोले- क्या वह इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं?

अश्विन ने कहा कि शीर्ष स्तर की फिटनेस और बल्लेबाजी की फॉर्म बनाए रखना काफी मेहनत का काम है।

उन्होंने कहा कि जो काम पर्दे के पीछे होता है वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कोहली निश्चित तौर पर काफी मेहनत कर रहे होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि 2027 के बाद अगर कोहली वनडे क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं तो इसका कोई व्यावहारिक मतलब नहीं बनता क्योंकि वह टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।