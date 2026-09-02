डिकॉक ने लगाया अपना 10वां शतक (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

क्विंटन डिकॉक ने टी-20 क्रिकेट में लगाया अपना 10वां शतक, विराट कोहली की बराबरी की

लेखन अंकित पसबोला 09:29 am Sep 02, 202609:29 am

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में शतक लगाया। उन्होंने CPL 2026 के 26वें मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स की ओर से खेलते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ 106 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 करियर का 10वां शतक साबित हुआ। हालांकि, उनके इस शतक के बावजूद बारबाडोस की टीम मैच नहीं जीत सकी। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।