ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के लिए हुई क्वालीफाइंग प्रक्रिया की पुष्टि, जानिए कितनी टीमें खेलेंगी

परेशानी

वेस्टइंडीज टीम ओलंपिक में भाग लेने के लिए अपात्र

कई कैरेबियन देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले ICC के संयुक्त सदस्य के रूप में और IOC की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC) के रूप में मान्यता प्राप्त न होने के कारण वेस्टइंडीज ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए अपात्र है। हालांकि, अगर उनकी पुरुष और महिला टीमें क्वालीफाई न करने वाली 8 शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों में शामिल होती हैं, तो ICC एक विशेष कैरेबियन क्वालीफायर आयोजित कर टूर्नामेंट में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय समिति तय करेगा।