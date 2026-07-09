इंग्लैंड के खिलाफ इकलौते टेस्ट के लिए प्रिया पूनिया टीम में शामिल

बयान

प्रतिका के दाएं घुटने के पास लगी है चोट

BCCI ने बयान जारी करते हुए कहा, "टॉन्टन में इंग्लैंड-A के खिलाफ भारत-A के दूसरे वनडे मैच के दौरान प्रतिका के दाहिने घुटने के पास चोट लग गई थी और वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच तक ठीक नहीं हो पाएंगी। इसलिए उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है।" प्रिया ने हाल ही में इंग्लैंड-A के खिलाफ खत्म हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत-A के लिए 3 मैचों में 171 रन बनाए थे।