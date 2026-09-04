बुमराह की फिटनेस पर होंगी नजरें (तस्वीर:एक्स/@BCCI)

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह के बैकअप होंगे प्रिंस यादव- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 12:34 pm Sep 04, 202612:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उन्हें BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज और इसके बाद एशियाई खेलों की टीम में चुना है। हालांकि, टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस रिपोर्ट के इंतजार में है। अब खबर है कि प्रिंस यादव को उनके बैकअप विकल्प के रूप में रखा गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।