अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह के बैकअप होंगे प्रिंस यादव- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उन्हें BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज और इसके बाद एशियाई खेलों की टीम में चुना है। हालांकि, टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस रिपोर्ट के इंतजार में है। अब खबर है कि प्रिंस यादव को उनके बैकअप विकल्प के रूप में रखा गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
बुमराह समेत 4 भारतीय खिलाड़ियों का होगा फिटनेस टेस्ट
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, बुमराह के साथ नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी इस हफ्ते मैच सिमुलेशन टेस्ट से गुजरना है, जो 4 से 9 सितंबर तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में होंगे।
इसके बाद 10 सितंबर को दिल्ली में टीम इकट्ठा होगी।
बता दें कि अफगान टीम के विरुद्ध टी-20 सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली में खेले जाएंगे।
रिपोर्ट
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे बुमराह, बोर्ड ने जताई उम्मीद
रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के एक सूत्र ने कहा, "CoE की BCCI मेडिकल टीम ने पिछले हफ्ते चयनकर्ताओं के साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि ये चारों खिलाड़ी क्लिनिकली फिट तो हैं, लेकिन अभ्यास मैचों में उनका आकलन किया जाना जरूरी है। CoE ने 4 से 9 सितंबर के बीच ये मैच तय किए हैं। CoE को भरोसा है कि खिलाड़ी अफगानिस्तान सीरीज के लिए तैयार हो जाएंगे।"
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले बुमराह खेलेंगे प्रथम श्रेणी मैच
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयनकर्ता चाहते हैं कि न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले बुमराह कम से कम एक प्रथम श्रेणी मैच खेलें।
उन्होंने पिछले साल नवंबर में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद से कोई रेड-बॉल मैच नहीं खेला है।
जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर घुटने की चोट लगने से पहले वह सिर्फ टी-20 में खेल रहे थे।
वह रणजी ट्रॉफी या फिर न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया-A की ओर से मैच खेल सकते हैं।
प्रिंस
भारत से वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं प्रिंस
प्रिंस ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था।
जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 में वह हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझते हुए नजर आए थे। हालांकि, अब CoE ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है और वे चयन के लिए उपलब्ध हैं।
उन्होंने अब तक भारत की ओर से 3 वनडे मैचों में 4 विकेट और 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 9 विकेट लिए थे।