प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, कहा- ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। यह घोषणा वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। मोदी ने यह भी बताया कि भारत 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश की स्थिति मजबूत होगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

मेजबानी ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयासरत है भारत- नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक दशक में बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी में भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अंडर-17 FIFA विश्व कप, हॉकी विश्व कप और बड़े शतरंज टूर्नामेंट सहित 20 से ज्यादा ऐसे आयोजन भारत के अलग-अलग शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। मोदी ने आगे कहा, "भारत अब 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगाने की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है।"

जानकारी ओलंपिक की मेजबानी चाहता है भारत भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बीते साल औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) को एक आशय पत्र भेजा था, जिसमें 2036 में ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, मेजबानी की डगर आसान नहीं रहने वाली है।

राष्ट्रमंडल 2030 में अहमदाबाद में होंगे राष्ट्रमंडल खेल नवंबर 2025 में औपचारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत के अहमदाबाद को मिली थी। इससे पहले भारत ने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में की थी। देश की राजधानी नई दिल्ली में इन वैश्विक खेलों का आयोजन हुआ था। अपने घर पर खेलते हुए भारत ने उन खेलों में कुल 101 पदक जीते थे, जिनमें 38 स्वर्ण पदक शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था।

