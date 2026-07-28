प्रतिका रावल इंग्लैंड के वनडे कप में खेलेंगी, वारविकशायर बियर्स के साथ किया करार

वारविकशायर बियर्स महिला टीम के मुख्य कोच अली मेडेन ने प्रतिका के टीम से जुड़ने का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि यह टीम के लिए शानदार करार है और एजबेस्टन में प्रतिका का स्वागत करके वे काफी खुश हैं।

उन्होंने कहा कि वनडे कप की अंक तालिका में टीम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके जैसी खिलाड़ी का जुड़ना टीम की बल्लेबाजी को और मजबूत करेगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम सत्र का अंत अच्छे प्रदर्शन के साथ करेगी।