प्रतीका रावल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

प्रतीका रावल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:49 pm Oct 25, 202604:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (61) खेली। यह उनके वनडे करियर का 9वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 57 गेंदों में पूरा किया। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण भारतीय महिला टीम मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।