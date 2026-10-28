प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर, फिटनेस टेस्ट भी देंगे
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की भागीदारी पर संदेह बढ़ता जा रहा है। 4 नवंबर से शुरू होने वाली 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए उन्हें टीम में चुना गया था। हालांकि, 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को अब तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से खेलने की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में वह न्यूजीलैंड दौरे के सीमित ओवरों के मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं।
टेस्ट
प्रसिद्ध को देना होगा फिटनेस टेस्ट
क्रिकबज के मुताबिक, प्रसिद्ध को एक और 2 नवंबर को मैच सिमुलेशन (मैच जैसी परिस्थितियों में खेलना) से गुजरना है।
ऐसे में पहले वनडे में उनके खेलने पर संदेह है। सीरीज का दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 7 और 10 नवंबर को खेला जाएगा।
हालांकि, टीम प्रबंधन और चयनकर्ता उन्हें इन दोनों में से किसी मुकाबले में उतारने का जोखिम उठाएंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इसके लिए भी उन्हें COE से मंजूरी लेनी होगी।
टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज के लिए प्रसिद्ध को फिट रखना चाहता है टीम प्रबंधन
माना जा रहा है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल प्रसिद्ध को 2 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध रखना चाहते हैं।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदों के लिहाज से ये मुकाबले बेहद अहम हैं।
ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें 2 वनडे में भी उतारने का जोखिम लेने से बच सकता है। मंजूरी मिलने पर प्रसिद्ध 6 से 9 नवंबर तक इंडिया-A के लिए तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेल सकते हैं।
आशंका
COE रख रही है प्रसिद्ध पर नजर
चिकित्सकीय जांच में संतोषजनक सुधार के बावजूद प्रसिद्ध ने कुछ आशंकाएं जाहिर की हैं। COE की मेडिकल टीम उनकी रिकवरी और फिटनेस पर लगातार नजर रख रही है।
COE की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रसिद्ध की गेंदबाजी का कार्यभार धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा और उनकी स्थिति की नियमित जांच होगी।
टीम की प्राथमिकता न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले उन्हें धीरे-धीरे गेंदबाजी का जरूरी कार्यभार संभालने के लिए तैयार करना है।
दूर
प्रसिद्ध 30 सितंबर से क्रिकेट के मैदान से दूर
प्रसिद्ध 30 सितंबर से क्रिकेट मैदान से दूर हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था।
इसके बाद से वह COE में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद थी कि वह न्यूजीलैंड दौरे तक फिट हो जाएंगे।
हालांकि, वह इस दौरे पर खेल पाएंगे या नहीं, खासकर टेस्ट सीरीज में उनकी उपलब्धता को लेकर अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।