प्रसिद्ध कृष्णा वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं (फाइल तस्वीर)

प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर, फिटनेस टेस्ट भी देंगे

लेखन आदर्श कुमार 06:39 pm Oct 28, 202606:39 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की भागीदारी पर संदेह बढ़ता जा रहा है। 4 नवंबर से शुरू होने वाली 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए उन्हें टीम में चुना गया था। हालांकि, 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को अब तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से खेलने की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में वह न्यूजीलैंड दौरे के सीमित ओवरों के मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं।