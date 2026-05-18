IPL में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक सीजन में 500+ रन बनाने वाले खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में अर्धशतक (56) लगाया और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिक निभाई। वह इस सीजन में अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इस बीच उन्होंने IPL 2026 में अपने 500 रन भी पूरे किए। इस बीच बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक सीजन में 500+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 केएल राहुल (5) IPL 2018 में राहुल ने PBKS की ओर से 54.91 की औसत और 158.41 की स्ट्राइक रेट से 659 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए। IPL 2020 में उन्होंने PBKS की ओर से 55.83 की औसत से 670 रन बनाए थे। 2021 में उन्होंने 14 पारियों में 55.83 की औसत से 670 रन बनाए थे। 2025 में उन्होंने 53.90 की औसत से 539 रन बनाए थे। वह 2026 में 500+ रन न चुके हैं।

#2 क्विंटन डिकॉक (3) क्विंटन डिकॉक ने 3 सीजन में 500 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 2019 में MI की ओर से 16 पारियों में 35.26 की औसत और 132.91 की स्ट्राइक रेट से 529 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। IPL 2020 में उन्होंने 35.92 की औसत और 140.50 की स्ट्राइक रेट से 503 रन बनाए थे। IPL 2022 में LSG की ओर से 36.28 की औसत से 508 रन बनाए थे।

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