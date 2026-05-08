IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर पहली 25 पारियों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी 

क्रिकेट के खेल में सलामी बल्लेबाज के ऊपर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होती है। इस समय खेली जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में भी कुछ टीमों के सलामी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मिचेल मार्श भी उम्दा लय में चल रहे हैं। इस बीच IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर पहली 25 पारियों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 साई सुदर्शन (1,163 रन) साई सुदर्शन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी शुरुआती 25 पारियों के बाद 1,163 रन रन बनाए थे। उन्होंने 2022 में अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। वह लीग में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सुदर्शन ने अपने सभी मैच गुजरात टाइटंस (GT) की ओर से खेले हैं। उन्होंने शुभमन गिल के साथ सफल सलामी जोड़ी बनाई है। अपने IPL करियर में सुदर्शन ने 2,100 से अधिक रन बना चुके हैं।

#2 लेंडल सिमंस (1,068 रन) लेंडल सीमंस ने IPL में अपने सभी मैच मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेले थे। उन्होंने अपने सभी मैच बतौर सलामी बल्लेबाज खेले थे। सिमंस ने अपनी शुरुआती 25 पारियों में 1,068 रन बनाए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 29 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 39.96 की औसत और 126.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,079 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक शतक और 11 अर्धशतक लगाए थे।

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