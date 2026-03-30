IPL: एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

रोहित IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने KKR के खिलाफ 36 मैचों में 40.03 की औसत और 131.18 के स्ट्राइक रेट से 1,161 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने कुछ 108 चौके और 47 छक्के जड़े हैं। उन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम KKR के खिलाफ 1,093 रन थे।

नंबर 2

सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली

विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 36 मैचों में 36.21 की औसत और 132.60 के स्ट्राइक रेट से 1,159 रन बनाए हैं। उनके नाम 1 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं। कोहली IPL में इकलौते खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग टीमों के खिलाफ 1,100 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने CSK के खिलाफ 1,146 रन और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1,130 रन बनाए हैं।