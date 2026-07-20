रोहित शर्मा और विराट कोहली के आंकड़े रन चेज में कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, रोहित ने सचिन को पछाड़ा

लेखन आदर्श कुमार 03:30 pm Jul 20, 202603:30 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करना किसी भी खिलाड़ी की क्षमता, धैर्य और दबाव झेलने की काबिलियत को दर्शाता है। इस दौरान कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार पारियों से टीम को जीत दिलाई है। रोहित शर्मा ने चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं।