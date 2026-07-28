शाकिब अल हसन ने आखिरी बार यह कारनामा किया था (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ही मैच में 100+ रन और 10+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 05:05 pm Jul 28, 202605:05 pm

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एक ही मैच में 100 या उससे ज्यादा रन बनाने के साथ 10 या उससे ज्यादा विकेट लेना बेहद दुर्लभ कारनामा है। टेस्ट में अब तक कुछ ही खिलाड़ी ऐसा करने में सफल रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।