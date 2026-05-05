IPL इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी

मुंबई इंडियंस (MI) के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के भी जड़े। इसकी बदौलत MI ने LSG से मिले 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस पारी के लिए रोहित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। आइए MI के लिए सर्वाधिक बार यह पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 रोहित शर्मा - 18 IPL इतिहास में MI के लिए सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने 18 बार यह पुरस्कार हासिल किया है। उन्होंने IPL में MI के लिए कुल 232 मैच खेले हैं, जिसकी 228 पारियों में 30.03 की औसत और 133.38 की स्ट्राइक रेट से 6,097 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 41 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 रन का रहा है।

#2 किरोन पोलार्ड - 14 इस सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने IPL में MI के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 14 बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्होंने MI के लिए 189 मैच की 171 पारियों में 28.67 की औसत और 147.32 की स्ट्राइक रेट से 3,412 रन बनाए थे। इसमें 16 अर्धशतक शामिल थे। इसी तरह उन्होंने 106 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 69 विकेट भी अपने नाम किए थे।

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#3 जसप्रीत बुमराह - 10 इस सूची में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने IPL में MI के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्होंने MI के लिए 155 मैचों में 23.45 की औसत और 7.35 की इकॉनमी से 186 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 बार 5 विकेट और 3 बार 4 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है।

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