IPL 2026: RCB ने जीता लगातार दूसरा खिताब, ऐसा रहा टीम का सफर

सफर लीग स्टेज में पहले स्थान पर रही थी RCB RCB ने लीग स्टेज के अपने 14 में से 9 मैच जीते और 5 में उसे शिकस्त मिली थी। उनका नेट रन रेट (NRR) +0.783 का रहा था। अंक तालिका में RCB की टीम पहले स्थान पर रही थी। लीग स्टेज में RCB के बाद दूसरे स्थान पर GT और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) रही। उनके भी 18 अंक थे, लेकिन NRR रजत पाटीदार की टीम का बेहतर था। इस कारण वह पहले स्थान पर रही।

क्वालीफायर पहले क्वालीफायर में GT को हराया RCB ने पहले क्वालीफायर में GT को 92 रन से हराते हुए लगातार दूसरे साल फाइनल में प्रवेश किया। धर्मशाला स्टेडियम में हुए मैच में RCB ने पहले खेलते हुए 254/5 का स्कोर बनाया था। रजत ने 33 गेंदों में 5 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत नाबाद 93 रन बनाए थे। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए GT की टीम 162 रन पर ही सिमट गई थी। RCB 5वीं बार खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया था।

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बल्लेबाज इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली इस सीजन में RCB के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 16 पारियों में 56.25 की औसत और 165.84 की स्ट्राइक रेट से 675 रन बनाए। कप्तान रजत ने 14 पारियों में 41.75 की औसत और 191.69 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने 93* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 अर्धशतक लगाए। देवदत्त पडिक्कल ने 15 पारियों में 33.14 की औसत से 464 रन बनाए।

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