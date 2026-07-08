फिलिप सॉल्ट ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

फिलिप सॉल्ट ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:08 am Jul 08, 202612:08 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (70) खेली। उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और भारत के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा। सॉल्ट की इस पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। आइए उनकी पारी और इससे जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।