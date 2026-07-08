फिलिप सॉल्ट ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (70) खेली। उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और भारत के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा। सॉल्ट की इस पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। आइए उनकी पारी और इससे जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही सॉल्ट की पारी और साझेदारी
सॉल्ट ने 44 गेंदों में 70 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 159.09 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए जोस बटलर के साथ 31 गेंदों में 43 रन जोड़े। इसके बाद हैरी ब्रूक के साथ 19 गेंदों में 28 रन, जैकब बेथल के साथ 21 गेंदों में 40 रन और सैम कर्रन के साथ 26 गेंदों में 47 रन की साझेदारी की। सॉल्ट की पारी का अंत अक्षर पटेल ने किया।
भारत
भारत के खिलाफ ऐसे हैं सॉल्ट के आंकड़े
सॉल्ट ने भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 मुकाबला 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 17.50 की औसत से 175 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.05 की रही है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन (670) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है सॉल्ट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सॉल्ट ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 63 मैच खेले हैं और इसकी 58 पारियों में 34.36 की औसत और 165.46 की स्ट्राइक रेट से 1,787 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141* रन रहा है। इंग्लैंड में सॉल्ट ने अपना पहला ही अर्धशतक लगाया है। घरेलू सरजमीं पर उन्होंने 10 मैच की 9 पारियों में 336 रन बनाए हैं।