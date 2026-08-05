PCB की पूर्व क्रिकेटरों को चेतावनी, बिना NOC विदेशी लीगों में खेलने पर लगेगा प्रतिबंध

PCB को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी जाम्बिया में चल रही 20वीं एशियन लेजेंड्स लीग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं।

ICC ने इस टूर्नामेंट को गैर-मान्यता प्राप्त क्रिकेट आयोजन की श्रेणी में डाला है।

इसी तरह जाम्बिया क्रिकेट संघ (ZCU) ने भी इसे अपनी मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण इसमें भाग लेना नियमों का सीधा उल्लंघन है।

ऐसे में PCB ने सख्ती बरतते हुए खिलाड़ियों के लिए यह चेतावनी जारी की है।