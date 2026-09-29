शोएब अख्तर को अहम पद पर नियुक्त करने की योजना बना रहा है PCB
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे की निराशाजनक हार के बाद सामने आया है, जहां उन्हें टेस्ट सीरीज में 3-0 से करारी हार मिली थी। PTI के अनुसार, PCB के करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि अख्तर ने पिछले सप्ताह बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुलाकात की और क्रिकेट से संबंधित मामलों पर चर्चा की।
संबंध
नकवी ने अख्तर के भाई के निधन के दौरान दिया था साथ
सूत्र ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले जब अख्तर के बड़े भाई का निधन हुआ था, तब नकवी ने उन्हें पूरा समर्थन दिया था।
इस भाव ने पूर्व क्रिकेटर पर गहरी छाप छोड़ी, जिन्होंने मीडिया में अपनी उपस्थिति के दौरान PCB और पाकिस्तान क्रिकेट को सुर्खियों में रखा है।
तब से दोनों के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं और नकवी ने अख्तर को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) और प्रशिक्षण शिविरों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है।
विचार
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विचार और परिस्थितियां
सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि अख्तर को PCB के भीतर एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है।
हालांकि, नकवी से मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए अपने विचार और शर्तें भी रखी हैं।
अख्तर के साथ वरिष्ठ टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडरमॉट और बैटिंग कोच एशले नोफ्के के अचानक चले जाने के बाद बोर्ड राष्ट्रीय टीमों के लिए विदेशी कोचों और सलाहकारों की नियुक्ति पर भी विचार कर रहा है।
कारण
क्या रहा बदलावों का कारण?
इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की 0-3 से हार के बाद इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हार गई थी और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला।
वह फिलहाल 9 टीमों वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में सबसे नीचे हैं, जिनका अंक प्रतिशत मात्र 4.63 है।