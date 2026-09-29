शोएब अख्तर को अहम पद पर नियुक्त करने की योजना बना रहा है PCB

सूत्र ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले जब अख्तर के बड़े भाई का निधन हुआ था, तब नकवी ने उन्हें पूरा समर्थन दिया था।

इस भाव ने पूर्व क्रिकेटर पर गहरी छाप छोड़ी, जिन्होंने मीडिया में अपनी उपस्थिति के दौरान PCB और पाकिस्तान क्रिकेट को सुर्खियों में रखा है।

तब से दोनों के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं और नकवी ने अख्तर को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) और प्रशिक्षण शिविरों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है।