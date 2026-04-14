ब्लेसिंग मुजराबानी पर PCB ने लगाया प्रतिबंध, PSL छोड़ IPL में ले रहे हैं हिस्सा

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मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर KKR में शामिल हुए थे मुजराबानी

29 साल के इस खिलाड़ी को शुरुआत में IPL और PSL, दोनों की नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला था। हालांकि, PSL की फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर साइन कर लिया था। KKR ने टी-20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटा लिया था और उनकी जगह पर मुजराबानी को जोड़ा था। ऐसे में जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने PSL के करार को तोड़ दिया था।