IPL 2026 में प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी PBKS की टीम, ऐसा रहा प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) का सफर समाप्त हो चुका है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस बार प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही है। इस सीजन में PBKS की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर रही। PBKS ने इस सीजन की जोरदार शुरुआत की थी, लेकिन टीम जीत की लय से भटक गई थी। इस बीच IPL 2026 में PBKS के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन PBKS ने जीते 7 मैच IPL 2026 में PBKS ने अपने शुरुआती 7 में से 6 मैच जीते थे। इस बीच उनका एक मैच बेनतीजा रहा था। जोरदार शुरुआत करने वाली PBKS ने अगले 6 मैचों में लगातार हार का सामना किया। इसके बाद अपने आखिरी लीग मैच में PBKS ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराया था। IPL 2026 में PBKS की टीम 15 अंको (+0.309) के साथ 5वें स्थान पर समाप्त हुई।

सर्वाधिक रन PBKS से इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन PBKS से प्रभसिमरन सिंह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 13 पारियों में 42.50 की औसत और 168.87 की स्ट्राइक रेट के साथ 510 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 80* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 अर्धशतक लगाए। कप्तान अय्यर 13 पारियों में 55.33 की औसत और 168.81 की स्ट्राइक रेट से 498 रन बनाए। उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए। कूपर कोनोली ने 44.63 की औसत और 163.12 की स्ट्राइक रेट से 491 रन बनाए।

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अय्यर अय्यर ने शतक लगाकर बनाया ये रिकॉर्ड अय्यर ने LSG के खिलाफ 51 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। वह IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले केवल चौथे कप्तान बने थे। उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग (119 बनाम डेक्कन चार्जर्स, 2011), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली (108* बनाम राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, 2016) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के संजू सैमसन (119 बनाम PBKS, 2021) ही यह कारनामा करने में सफल रहे हैं।

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