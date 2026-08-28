इमरान खान के समर्थन में आए पैट कमिंस, पाकिस्तान सरकार से कही ये बात

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान अगस्त, 2023 से जेल में बंद हैं।

उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले शामिल हैं। मामलों में उन्हें अलग-अलग सजा भी सुनाई गई है।

इमरान और उनकी पार्टी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं। उनके परिवार और समर्थकों ने जेल में उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार से मुलाकात और कानूनी पहुंच को लेकर भी चिंता जताई। हालिया विवाद उनके मेडिकल जांच और इलाज से जुड़ा है।