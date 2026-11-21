सैंडपेपर गेट विवाद के बीच पैट कमिंस ही रहेंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान

सैंडपेपर गेट विवाद के बीच पैट कमिंस ही रहेंगे कप्तान, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जताया समर्थन

लेखन भारत शर्मा 01:27 pm Nov 21, 202601:27 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने 8 साल पुराने 'सैंडपेपर गेट' (बॉल टेंपरिंग) विवाद के फिर से गर्माने और कप्तानी पर उठ रहे सवालों के बीच शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि पैट कमिंस ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान बने रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली आगामी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले CA के बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कमिंस के नेतृत्व पर पूर्ण और एकमत भरोसा जताया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।