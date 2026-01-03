टी-20 विश्व कप 2026 के शुरुआती मुकाबले नहीं खेल पाएंगे पैट कमिंस, जानिए कारण 

जांच जनवरी के आखिरी में जांच कराएंगे कमिंस कमिंस जनवरी के आखिर में जांच कराएंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि उनकी रिकवरी पर क्या असर पड़ा है और वह विश्व कप में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया टीम प्रबंधन इस विकल्प पर मंथन कर रहा है कि कमिंस को टीम में शामिल तो किया जाए, लेकिन टूर्नामेंट के अंतिम चरण से पहले उनके खेलने की उम्मीद न रखी जाए। यह रणनीति 2023 वनडे विश्व कप में ट्रेविस हेड के साथ अपनाए गए तरीके जैसी हो सकती है।

ICC जनवरी के अंत तक ICC को सौंपनी है टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के मुताबिक, हर टीम को 15 खिलाड़ियों के दल में से ही अपनी प्लेइंग इलेवन चुननी होती है। बदलाव केवल चोट की स्थिति में ही संभव है। यदि कमिंस को चुना जाता है, लेकिन वह शुरुआती मैच नहीं खेल पाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती मुकाबलों में प्रभावी रूप से 14 खिलाड़ियों के विकल्प के साथ ही उतरना होगा। 15 सदस्यीय अंतिम टीम जनवरी के अंत तक ICC को सौंपनी अनिवार्य है।

हेड 2023 के वनडे विश्व कप में हेड के साथ क्या हुआ था? 2023 के वनडे विश्व कप में भी हेड के साथ ऐसा ही हुआ था। हाथ में फ्रैक्चर के कारण वह ऑस्ट्रेलिया के चौथे मैच के बाद ही भारत पहुंच सके थे। हालांकि, यह फैसला टीम प्रबंधन के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ। वापसी के पहले ही मुकाबले में हेड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा, जबकि फाइनल में भारत के खिलाफ खेली गई उनकी यादगार शतकीय पारी ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप खिताब दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

