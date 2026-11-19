कमिंस के घर के बाहर पत्रकारों का जमावड़ा, सैंडपेपर विवाद पर सवालों से बचते दिखे कप्तान
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस अपने घर के बाहर पत्रकारों के जमावड़े के बीच असहज स्थिति में नजर आए। सैंडपेपर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आने के बाद पत्रकार उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान कमिंस एक रिपोर्टर पर नाराज भी हो गए। उन्होंने विवाद से जुड़े सवालों को टालते हुए कहा कि उन्हें अभ्यास के लिए जाना है। पत्रकारों के सवालों के बीच कमिंस ने इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
CRAZY SCENES IN AUSTRALIA. 🤯— Sheri. (@CallMeSheri1_) November 19, 2026
- Reporters arrived at Pat Cummins’ home to question him about Bancroft. pic.twitter.com/DUHxa1RFQE
मामला
पत्रकारों के पास जाने से पहले पत्नी को कमिंस ने लगाया गले
कमिंस ने एक रिपोर्टर से कहा, "शायद आपको इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं है।"
इसके बाद 33 साल के स्टार खिलाड़ी ने पत्रकारों के बीच से जाने से पहले अपनी पत्नी बेकी को गले लगाया।
कमिंस ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह चाहते हैं कि उन्हें सैंडपेपर विवाद पर दोबारा कभी बात न करनी पड़े। हालांकि, कैमरून बैनक्राफ्ट के ताजा खुलासों ने इस विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।
राहत
बैनक्राफ्ट ने अपनी बात सार्वजनिक की
वहीं, बैनक्राफ्ट सैंडपेपर विवाद पर अपनी बात सार्वजनिक करने के बाद राहत महसूस करते नजर आए।
गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि वह कई सालों से इस घटना का बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहे थे। अब इस बारे में खुलकर बात कर पाने से उन्हें अच्छा लग रहा है।
उन्होंने कहा, "जाहिर है मैं लंबे समय से इस सबका बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहा था।"
विवाद
बैनक्राफ्ट ने कहा अब मैं बोझमुक्त हो गया हूं
बैनक्राफ्ट ने आगे कहा, "अब मैं खुद को काफी बोझमुक्त और खुश महसूस कर रहा हूं कि आखिरकार अपनी बात कह पाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इस मामले में अब एक प्रक्रिया शुरू की है और मैं उसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं।"
इसके बाद बैनक्राफ्ट वहां से रवाना हो गए।
इस दौरान पत्रकार उनसे कमिंस की कप्तानी और ताजा आरोपों के बाद उनके पद पर बने रहने की स्थिति को लेकर लगातार सवाल पूछते रहे।
प्रकरण
क्या था 'सैंडपेपर गेट' प्रकरण?
'सैंडपेपर गेट' घटना मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में खेले गए टेस्ट मैच में हुई थी। मैच के तीसरे दिन बैनक्राफ्ट को सैंडपेपर से गेंद को रगड़ते हुए कैमरों में कैद किया गया था।
उन्होंने गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग का लाभ दिलाने के लिए ऐसा किया था।
बाद में स्टीव स्मिथ और बैनक्राफ्ट ने गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की, जिसमें डेविड वार्नर की मुख्य भूमिका सामने आई थी। इस पर CA ने प्रतिबंध की कार्रवाई की।