पैट कमिंस का वीडियो वायरल हो रहा है (फाइल तस्वीर)

कमिंस के घर के बाहर पत्रकारों का जमावड़ा, सैंडपेपर विवाद पर सवालों से बचते दिखे कप्तान

लेखन आदर्श कुमार 12:38 pm Nov 19, 202612:38 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस अपने घर के बाहर पत्रकारों के जमावड़े के बीच असहज स्थिति में नजर आए। सैंडपेपर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आने के बाद पत्रकार उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान कमिंस एक रिपोर्टर पर नाराज भी हो गए। उन्होंने विवाद से जुड़े सवालों को टालते हुए कहा कि उन्हें अभ्यास के लिए जाना है। पत्रकारों के सवालों के बीच कमिंस ने इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी।