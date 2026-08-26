कोलंबो टेस्ट: पासिंदु सूरियाबंदारा ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, पूरे किए 5,000 प्रथम श्रेणी रन

26 वर्षीय सूरियाबंदारा के अब 2 टेस्ट की 3 पारियों में 57.33 की औसत से 172 रन हो गए हैं।

इस पारी में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने प्रथम श्रेणी करियर में 5,000 रन भी पूरे कर लिए हैं।

पारी का 27वां रन बनाते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

उनके अब 70 प्रथम श्रेणी मैच की 105 पारियों में लगभग 55 की औसत के साथ 5,065 रन हो गए। इसमें 14 शतक और 25 अर्धशतक शामिल है।