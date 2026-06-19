शुभमन गिल और ईशान किशन ने वनडे में भारत के लिए दूसरी सर्वोच्च रन रेट से 200 से अधिक रन की साझेदारी निभाई है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत के लिए वनडे में सर्वाधिक रन रेट से की गई 200+ रन की साझेदारियां

लेखन भारत शर्मा 05:36 pm Jun 19, 202605:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार (20 जून) को खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। उसने दूसरे मुकाबले में 170 रनों से जीत दर्ज की थी। उसमें कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच 9.60 की रन रेट से 240 की साझेदारी हुई थी। आइए भारत के लिए वनडे में सर्वाधिक रन रेट से की गई 200+ रन की साझेदारियां पर नजर डालते हैं।