हारिस रऊफ एकमात्र पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो MLC में खेलते हैं (फाइल तस्वीर)

इस टी-20 लीग से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करने की मिली चेतावनी, जानिए वजह

लेखन आदर्श कुमार 03:19 pm Jul 15, 202603:19 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर अपने खिलाड़ियों को विदेशी टी-20 लीग में खेलने की अनुमति देने के बदले अतिरिक्त राशि मांगने के आरोप लगे हैं। बोर्ड ने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) की टीमों से प्रत्येक पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए करीब 24 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे हैं, जबकि यह शुल्क पहले तय नहीं था। इस मांग से लीग की टीमों में नाराजगी बढ़ गई है। कुछ टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाने पर विचार भी कर रही हैं।