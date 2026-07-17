पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने मानी डोपिंग नियमों के उल्लंघन की बात, ICC ने सुनाया फैसला

नवाज ने एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने इस पदार्थ का सेवन प्रतियोगिता के बाहर किया था और इसका उद्देश्य खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाना नहीं था।

ICC के एंटी-डोपिंग नियमों के मुताबिक, यदि कोई खिलाड़ी नशीले पदार्थों से उबरने का निर्धारित उपचार कार्यक्रम पूरा कर लेता है, तो उसकी अयोग्यता की अवधि 3 महीने से घटकर एक महीने रह सकती है।

नवाज इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं।