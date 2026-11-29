वीडियो में प्रशंसक ने हरभजन से युवा भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर न लड़ने की सलाह देने का आग्रह किया।

प्रशंसक ने कहा, "आप कैसे हैं? कृपया युवा भारतीय खिलाड़ियों से कहें कि वे मैदान पर लड़ने से बचें। यह क्रिकेट है। मैं बस इतना ही मांग रहा हूं। जब भी आप पाकिस्तान आते हैं, क्या हम आपसे प्यार से पेश नहीं आते? बड़ों के बीच इतना प्यार है, लेकिन छोटे लड़ रहे हैं। कृपया उन्हें लड़ने से रोकें।"