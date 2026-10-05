पाकिस्तान ने WCL से नाम वापस ले लिया है

पाकिस्तान ने WCL से वापस लिया नाम, भारतीय खिलाड़ियों को लेकर PCB की शर्त बनी कारण

लेखन भारत शर्मा 06:52 pm Oct 05, 202606:52 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान चैंपियंस की टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के आगामी सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है। यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा खिलाड़ियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार करने के बाद लिया गया है। PCB चाहता था कि भारतीय खिलाड़ी पिछले साल के विवाद के लिए लिखित में माफी मांगें, जिसे लीग प्रबंधन ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में 10 अक्टूबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान मैच रद्द हो गया है।