पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया: वनडे सीरीज की टीमें, शेडयूल और अन्य सभी जानकारी

सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः 2 और 4 जून को खेला जाएगा। आखिरी 2 मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

हेड-टू-हेड

ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी

वनडे में दोनों टीमों की भिड़ंत में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। अब तक 50 ओवर प्रारूप में ये दोनों टीमें कुल 111 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 71 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 36 मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। इस बीच एक मैच टाई और 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने घर पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 मैचों में हराया है और 7 में हार झेली है।