पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तीसरे टेस्ट से पहले हो सकते हैं बड़े बदलाव

पाकिस्तान टीम में तीसरे टेस्ट से पहले हो सकते हैं बड़े बदलाव, कोच पर भी आंच

लेखन भारत शर्मा 02:02 pm Aug 31, 202602:02 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में मिली 194 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई है। इस हार ने पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एजबेस्टन में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से पहले टीम और कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव करने की तैयार कर रहा है। ऐसे में आइए PCB के संभावित कदमों पर नजर डालते हैं।