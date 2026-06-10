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एशियाई खेल 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान, साहिबजादा फरहान बनाए गए कप्तान 
साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे (तस्वीर: एक्स/ICC)

एशियाई खेल 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान, साहिबजादा फरहान बनाए गए कप्तान 

लेखन आदर्श कुमार
Jun 10, 2026
10:44 am
क्या है खबर?

जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने दल का ऐलान कर दिया है। टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को कप्तानी सौंपी गई है। वहीं, अब्दूल समद टीम के उपकप्तान होंगे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान आगा जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं हैं। एशियाई खेलों का आगाज जापान में 19 सितंबर से होगा। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

टीम 

ऐसी है पाकिस्तान की पूरी टीम 

15 सदस्यीय टीम में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। ये खिलाड़ी आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद हैं। एशियाई खेल 2026 के लिए ऐसी है पाकिस्तान की पूरी टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सैम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान (विकेटकीपर)।

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