बाबर आजम को फिर से सौंपी गई टेस्ट टीम की कप्तानी

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम घोषित, बाबर आजम फिर बने टेस्ट कप्तान

लेखन भारत शर्मा 12:50 pm Jul 05, 202612:50 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगमी वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इन दौरों के लिए दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। उन्हें शान मसूद की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। PCB की पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इसकी घोषणा की है। बता दें कि बाबर इससे पहले 2023 तक 20 मैचों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं।