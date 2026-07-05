वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम घोषित, बाबर आजम फिर बने टेस्ट कप्तान
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगमी वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इन दौरों के लिए दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। उन्हें शान मसूद की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। PCB की पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इसकी घोषणा की है। बता दें कि बाबर इससे पहले 2023 तक 20 मैचों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं।
कारण
PCB ने क्यों लिया यह निर्णय?
PCB ने मसूद के खराब कप्तानी प्रदर्शन के कारण यह निर्णय लिया है। उनकी कप्तानी में टीम को 16 टेस्ट मैचों में से 12 में हार मिली। टेस्ट इतिहास में किसी भी कप्तान के लिए यह सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले किसी भी कप्तान ने 16 में से 12 टेस्ट नहीं हारे थे। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने अपने आखिरी 7 टेस्ट मैच भी हारे, जिससे पाकिस्तान का लगातार सर्वाधिक हार का रिकॉर्ड बराबर हो गया।
बयान
अकीब जावेद ने फैसले के पीछे के कारणों को समझाया
पाकिस्तान के उच्च प्रदर्शन निदेशक अकीब जावेद ने बताया कि लगातार हार और जीत के मौकों को गंवाना कप्तानी बदलने के उनके फैसले के प्रमुख कारण थे। उन्होंने कहा कि मसूद का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन कप्तान के तौर पर वह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए। जावेद ने कहा, "हम एक ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो आकर टीम का बेहतर नेतृत्व कर सके और टीम को जीत के पथ पर दोबारा वापस ला सके।"
तुलना
मसूद की कप्तानी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू
मसूद की कप्तानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार के साथ हुई, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बाद उन्हें पहली बार अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। उनके कार्यकाल का एकमात्र सकारात्मक पल उसी साल इंग्लैंड के खिलाफ पिछड़ने के बाद मिली जीत थी। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 7 में से 4 सीरीज हारीं और 2023-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की तालिका में सबसे निचले स्थान पर रहा।
जानकारी
मसूद ने बतौर बल्लेबाज किया शानदार प्रदर्शन
कप्तानी में मसूद की बल्लेबाजी में सुधार हुआ। बतौर कप्तान उनकी औसत बढ़कर 34.06 हो गया, जो कप्तानी से पहले की औसत से 6 अधिक थी। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक से 1,056 रन बनाए, लेकिन टीम की हार भारी पड़ गई।
चुनौती
बाबर के सामने क्या होंगी चुनौतियां?
बाबर ने 2021 से 2023 तक 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की, जिनमें से 10 में उन्हें जीत मिली। उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज जीत और बांग्लादेश और श्रीलंका में क्लीन स्वीप शामिल हैं। हालांकि, उन्हें इंग्लैंड के हाथों 3-0 से मिली हार मिली थी। दोबारा कप्तानी मिलने पर बाबर के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें वेस्टइंडीज और इंग्लैंड खिलाफ आगमी सीरीज है। यह 6 साल में पाकिस्तान की पहली सीरीज होगी।
प्रदर्शन
बतौर कप्तान कैसा रहा था बाबर का प्रदर्शन?
बाबर ने बतौर कप्तान 50.79 की औसत से 1,727 रन बनाए थे। उसमें 4 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। 2022 में 9 टेस्ट मैचों में बनाए 1,184 रन किसी भी पाकिस्तानी कप्तान द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन हैं। 2022 में उनकी औसत 69.64 की रहा। उन्होंने अपने टेस्ट करिययर में 62 मैचों में 42.67 के औसत से 4,481 रन बनाए हैं। इसमें 9 शतक और 31 अर्धशतक हैं। उनका आखिरी शतक दिसंबर 2022 में आया था।
टीम
वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम
वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम: बाबर (कप्तान), जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम, खुर्रम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, रिजवान (विकेटकीपर), अवैस जफर, मुहम्मद गाजी, साजिद, सलमान आगा, सऊद शकील शान मसूद, उबैद शाह।
कार्यक्रम
कैसा रहेगा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम?
पाकिस्तान के वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत 25 जुलाई से होगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 25-29 जुलाई तक तारौबा स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा। इसी तरह दूसरा टेस्ट 2-6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में होगा। इसके बाद 19 अगस्त से इंग्लैंड दौरा शुरू होगा। वहां पहला टेस्ट 19-23 अगस्त तक लीड्स में, दूसरा टेस्ट 27-31 अगस्त तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और तीसरा टेस्ट 9-13 सितंबर तक बर्मिंघम में खेला जाएगा।