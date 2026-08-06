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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 12:51 pm Aug 06, 202612:51 pm

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि इसके लिए पूरी सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी कई दिग्गजों ने बल्ले और गेंद से अपना दबदबा कायम करते हुए यह सम्मान हासिल किया है। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।