सैम अयूब पाकिस्तान की वनडे टीम से बाहर हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: सैम अयूब खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की वनडे टीम से बाहर हुए

लेखन आदर्श कुमार 03:34 pm Oct 26, 202603:34 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज सैम अयूब को जारी त्रिकोणीय सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का टूर्नामेंट में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने अपनी 3 पारियों में महज 6, 8 और 7 रन के स्कोर बनाए हैं। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया है। अब वह त्रिकोणीय सीरीज के बाकी मुकाबलों में पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।