त्रिकोणीय वनडे सीरीज: सैम अयूब खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की वनडे टीम से बाहर हुए
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज सैम अयूब को जारी त्रिकोणीय सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का टूर्नामेंट में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने अपनी 3 पारियों में महज 6, 8 और 7 रन के स्कोर बनाए हैं। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया है। अब वह त्रिकोणीय सीरीज के बाकी मुकाबलों में पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।
बयान
घरेलू क्रिकेट खेलेंगे अयूब
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बयान के अनुसार, 24 वर्षीय अयूब ने मुख्य कोच माइक हेसन से बातचीत के बाद अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने के लिए घरेलू क्रिकेट में लौटने का अनुरोध किया था।
बोर्ड ने कहा, "सैम के फैसले का सम्मान करते हुए और उनकी मौजूदा फॉर्म को लेकर ईमानदार आकलन की सराहना करते हुए टीम प्रबंधन और राष्ट्रीय चयन समिति ने आपसी सहमति से उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।"
मौका
अयूब की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका
त्रिकोणीय सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए साहिबजादा फरहान को अयूब की जगह पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है।
हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान नियुक्त किए गए फरहान को शुरुआत में इस वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी।
फरहान ने पाकिस्तान के लिए 6 वनडे खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 16.83 की औसत से 101 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 31 रन रहा है।
फाइनल
फाइनल में पहुंच चुकी है पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर ली है।
टीम अब मंगलवार (27 अक्टूबर) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगी।
इसके बाद सीरीज का फाइनल 31 अक्टूबर को आयोजित होगा। पिछले मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को एक विकेट से हराया था। शादाब खान ने शानदार 113* रन की पारी खेली थी।
श्रीलंका को पहले मैच में पाकिस्तान ने 37 रन से हराया था।
वनडे करियर
अयूब के वनडे करियर पर एक नजर
अयूब ने पाकिस्तान के लिए पहला वनडे मुकाबला साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 40.63 की औसत से 772 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 99.35 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
अयूब के बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 113 रन रहा है।