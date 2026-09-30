पाकिस्तान में होने वाली वनडे त्रिकोणीय सीरीज रद्द होने की कगार पर, जानिए कारण 

पाकिस्तान वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 50 ओवर के क्रिकेट खेलने की अपनी इच्छा साफ कर दी है।

टीम अगले महीने श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगी।

इसके अलावा बांग्लादेश में 5 वनडे मैचों की सीरीज की योजना भी बन रही है। वहीं, अगले साल गर्मियों में इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज भी तय हो चुकी है।

ऐसे में पाकिस्तान का वनडे कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है।