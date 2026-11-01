पाकिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज का खिताब जीतने के साथ भारत के इस रिकॉर्ड की बराबरी की

किसी वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में हासिल किया गया अन्य सर्वोच्च लक्ष्य भारत और वेस्टइंडीज के नाम पर दर्ज है।

क्रिकबज के मुताबिक, भारत ने 1998 में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 315 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।

साल 1993 में पेप्सी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के विरुद्ध 285 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।