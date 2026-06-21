ओवल टेस्ट: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन से हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी

शतक

फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया

न्यूजीलैंड की पहली पारी में ग्लेन फिलिप्स ने 135 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 133 गेंदों में पूरा किया। जैमीसन (41) के साथ 8वें विकेट के लिए उन्होंने 87 रनों की साझेदारी निभाई। वह सभी प्रारूप में न्यूजीलैंड के लिए शतक लगाने वाला सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। वह 19 टेस्ट खेल चुके हैं और इसकी 33 पारियों में 956 रन बनाने में सफल रहे हैं।