न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

ओवल टेस्ट: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड पर 352 रन की बढ़त बनाई, तीसरे दिन ये रिकॉर्ड्स बने

लेखन आदर्श कुमार 11:30 pm Jun 19, 202611:30 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कीवी टीम ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 252 रन बना लिए थे। उनकी बढ़त 352 रन की हो गई है। दिन का खेल खत्म होने तक हेनरी निकोल्स (119*) और डेरिल मिचेल (32*) नाबाद थे। ऐसे में आइए तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।