ओवल टेस्ट: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड पर 352 रन की बढ़त बनाई, तीसरे दिन ये रिकॉर्ड्स बने
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कीवी टीम ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 252 रन बना लिए थे। उनकी बढ़त 352 रन की हो गई है। दिन का खेल खत्म होने तक हेनरी निकोल्स (119*) और डेरिल मिचेल (32*) नाबाद थे। ऐसे में आइए तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
तीसरे दिन का लेखा-जोखा
तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 291 रन पर समाप्त हो गई। कीवी टीम के लिए मैट हेनरी ने 5 विकेट चटकाए। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड को 100 रनों की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में शुरुआती झटके लगे, लेकिन निकोल्स (119*) और रचिन रविंद्र (76) ने उनकी वापसी करा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज दूसरी पारी में अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और जैकब बेथल को एक-एक सफलता मिली है।
5 विकेट
इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार हेनरी ने लिया 5 विकेट हॉल
हेनरी ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 24 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 80 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.30 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां 5 विकेट हॉल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया है। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अब तक 11 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 31.61 की औसत से 44 विकेट लिए हैं।
शतक
निकोल्स ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया
निकोल्स केन विलियमसन की जगह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने 164 गेंदों का सामना किया और 119 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 16 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 72.56 की रही। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा। इंग्लैंड की धरती पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा। रविंद्र के साथ इस खिलाड़ी ने 201 गेंदों में 161 रन की साझेदारी निभाई।
पारी
रविंद्र ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया
रविंद्र ने 99 गेंदों का सामना किया और 76 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 15 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 76.77 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही पचासा लगाया। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 24.60 की औसत से 246 रन बनाए हैं। उन्होंने कुल 23 टेस्ट में 47.67 की औसत से 1,764 रन बनाए हैं।