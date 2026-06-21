ओवल टेस्ट: मैट हेनरी ने पहली बार मैच में चटकाए 11 विकेट, ये बनाए रिकॉर्ड्स

गेंदबाजी

कैसी रही हेनरी की गेंदबाजी?

हेनरी ने 463 रन के लक्ष्य लेकर उतरी इंग्लैंड टीम को 137 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक (58) के रूप में चौथा झटका देते हुए पारी में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने जो रूट (77), जोर्डन कॉक्स (25), जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू फिशर (0) और जोश टंग (0) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने 18.1 ओवर में 6 मेडन के साथ महज 29 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।