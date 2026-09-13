ओटनील बार्टमैन हुए बाहर (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए ओटनील बार्टमैन, डुआन यानसेन को मिला मौका

लेखन अंकित पसबोला 05:17 pm Sep 13, 202605:17 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 24 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की इस सीरीज से पहले प्रोटियाज टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने उनकी जगह पर डुआन यानसेन को टीम में शामिल किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।