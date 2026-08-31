ओली रॉबिन्सन ने इस मामले में जसप्रीत बुमराह को पछाड़ दिया है

ओली रॉबिन्सन ने टेस्ट क्रिकेट में 100 साल बाद किया बड़ा कारनामा, जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा

लेखन भारत शर्मा 02:24 pm Aug 31, 202602:24 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 194 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने कुल 8 विकेट चटकाकर न केवल टीम की जीत में अहम योगदान दिया, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में 100 साल बाद नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। आइए उनके प्रदर्शन और इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।