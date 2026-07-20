रोहित शर्मा इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 01:29 pm Jul 20, 202601:29 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में शतक लगाना खास उपलब्धि होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इस मुकाम को हासिल करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में कुछ बल्लेबाजों ने अपने अनुभव और शानदार प्रदर्शन के दम पर उम्र को मात देते हुए वनडे में शतक जड़े हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने का कारनामा किया है।