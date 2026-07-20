वनडे क्रिकेट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में शतक लगाना खास उपलब्धि होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इस मुकाम को हासिल करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में कुछ बल्लेबाजों ने अपने अनुभव और शानदार प्रदर्शन के दम पर उम्र को मात देते हुए वनडे में शतक जड़े हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने का कारनामा किया है।
#1
रोहित शर्मा (39 साल, 80 दिन)
इस सूची में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 39 साल और 80 दिन की उम्र में शतक जड़ा।
वह 39 साल की उम्र में वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने।
इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 110 गेंदों में 138 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 125.45 की रही।
इस पारी के बावजूद टीम को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा।
#2
सचिन तेंदुलकर (38 साल, 327 दिन)
दूसरे नंबर पर भारतीय टीम के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 38 साल और 327 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ साल 2012 में शतक लगाया था।
सचिन ने 147 गेंदों का सामना किया था और 114 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और एक छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 77.55 की रही थी।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289/5 का स्कोर बनाया था। बांग्लादेश ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#3
सुनील गावस्कर (38 साल, 113 दिन)
तीसरे स्थान पर पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में सिर्फ एक शतक लगाया था और वह शतक 38 साल और 113 दिन की उम्र में आया था।
साल 1987 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने 88 गेंदों का सामना कर 103 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 10 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 117.05 की रही थी।
उस मैच में भारतीय टीम को 9 विकेट से जीत मिली थी।
#4
मोहिंदर अमरनाथ (37 साल, 185 दिन)
सूची में चौथे स्थान पर पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ हैं।
उन्होंने 37 साल और 185 दिन की उम्र में शतक लगाया था। इस पूर्व खिलाड़ी ने साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 102 रन की पारी खेली थी।
उन्होंने 139 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 6 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 73.38 की रही थी।
उस मैच में भारतीय टीम को 73 रन से शानदार जीत मिली थी।