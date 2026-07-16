टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान

शाहिद अफरीदी ने 38 साल और 91 दिन की उम्र में भी कप्तानी की थी।

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कुल 44 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (ICC विश्व इलेवन सहित) में कप्तानी की थी, जिसमें से सिर्फ 19 में उनकी टीम जीती थी।

क्रिकइंफो के मुताबिक, उनके नेतृत्व में 24 मैचों में टीम हारी है और 1 मैच टाई पर समाप्त हुआ था।

अफरीद ने 2018 में आखिरी बार किसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कप्तानी की थी।