टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 32 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने बुलवायो में खेले गए मैच को आसानी से जीता। इसके साथ ही रजा ने कप्तानी में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान (पूर्ण सदस्य देश) बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
सिकंदर रजा
रजा ने 40 साल और 82 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे की कप्तानी की।
वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 40 साल की उम्र में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने।
उन्होंने 2015 में पहली बार जिम्बाब्वे की टीम की कमान संभाली थी।
पिछले एक दशक के अंतराल में उनकी कप्तानी में जिम्बाब्वे ने 30 से अधिक जीत दर्ज की हुई हैं, जिसमें कई रोचक मुकाबले शामिल हैं।
#2
शाहिद अफरीदी
शाहिद अफरीदी ने 38 साल और 91 दिन की उम्र में भी कप्तानी की थी।
पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कुल 44 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (ICC विश्व इलेवन सहित) में कप्तानी की थी, जिसमें से सिर्फ 19 में उनकी टीम जीती थी।
क्रिकइंफो के मुताबिक, उनके नेतृत्व में 24 मैचों में टीम हारी है और 1 मैच टाई पर समाप्त हुआ था।
अफरीद ने 2018 में आखिरी बार किसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कप्तानी की थी।
#3
क्रेग इर्विन
जिम्बाब्वे के क्रेग इर्विन भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 38 साल और 72 दिन की उम्र में आखिरी बार जिम्बाब्वे टीम की कप्तानी की थी।
इर्विन ने कुल 38 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें से 20 में उनकी टीम जीती और 17 में हार का सामना किया था।
इनके अलावा 1 मैच बेनतीजा भी रहा था।
इर्विन ने 2023 में आखिरी बार जिम्बाब्वे की कप्तानी की थी।
#4
मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को शुरुआती कुछ सालों में क्रिकेट में पहचान दिलाने में मोहम्मद नबी की अहम भूमिका रही थी।
उन्होंने 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अफगान टीम की कमान संभाली थी, जिसमें से 16 मैच उनकी टीम जीती और 19 में हार झेली थी।
नबी ने 2013 में पहली बार कप्तानी की और 2022 में आखिरी बार कप्तानी करते हुए नजर आए थे।
वह 37 साल और 307 दिन की उम्र में कप्तानी कर चुके हैं।