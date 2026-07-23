वनडे क्रिकेट में सबसे उम्रदराज कप्तान, इस खिलाड़ी ने 44 साल में की थी कप्तानी

दूसरे स्थान पर हांगकांग के पूर्व कप्तान राहुल शर्मा हैं। उन्होंने जुलाई 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेले गए वनडे में 43 साल और 308 दिन की उम्र में कप्तानी की थी।

इस मैच में हांगकांग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और टीम को डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 173 रनों से हार मिली थी।

कप्तान राहुल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए थे। पाकिस्तान की ओर से शोएब मलिक ने शानदार 118 रनों की पारी खेली थी।