रविंद्र जडेजा के वनडे विश्व कप 2027 की टीम में जगह बनाने को लेकर संकट खड़ा हो गया है

वनडे विश्व कप 2027: क्या रविंद्र जडेजा को नहीं मिलेगी भारतीय टीम में जगह?

लेखन भारत शर्मा 12:35 pm Aug 30, 202612:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, वनडे विश्व कप 2027 के लिए भारतीय टीम में जडेजा की जगह अब पक्की नहीं मानी जा रही है। मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल भविष्य की टीम को ध्यान में रखते हुए युवाओं को तैयार करने की एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण जडेजा का पत्ता कट सकता है।