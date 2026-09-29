विश्व कप 2027: कौन सी टीमें सीधे क्वालीफाई करेंगी और किन टीमों को बाहर होना पड़ेगा?

लेखन आदर्श कुमार 05:56 pm Sep 29, 202605:56 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) वनडे विश्व कप का 14वां संस्करण एक साल दूर है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाला विश्व कप 24 साल बाद अफ्रीकी धरती पर लौटेगा। इससे पहले 2003 में यहां विश्व कप आयोजित हुआ था। विश्व कप के लिए क्वालीफिकेशन प्रक्रिया में कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। 14 टीमों के टूर्नामेंट में केवल 10 टीमें सीधे क्वालीफाई करेंगी। आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा 1 अक्टूबर को केपटाउन में होगी।